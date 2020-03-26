26 Март 2020 2020-03-26T12:26:35+03:00

На тюменской трассе задержали мужчину, который вез в чемодане 50 килограммов наркотиков. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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На федеральной трассе Тюмень – Омск автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился житель Томской области. В багажнике машине они нашли чемодан с расфасованными наркотиками. Экспертиза установила, что в свертках было двести граммов метамфетамина и более сорока двух килограммов гашиша.

– Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти запрещенные вещества по нескольким регионам для дальнейшего распространения. В ходе следствия в соседней Свердловской области выявили тайник, из которого изъяли почти семь килограммов наркотиков, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/768871" frameborder="0"></iframe> По тюменской трассе ехала машина с 50 килограммами наркотиков..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU