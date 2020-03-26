На тюменской трассе задержали мужчину, который вез в чемодане 50 килограммов наркотиков
На федеральной трассе Тюмень – Омск автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился житель Томской области. В багажнике машине они нашли чемодан с расфасованными наркотиками. Экспертиза установила, что в свертках было двести граммов метамфетамина и более сорока двух килограммов гашиша.
– Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти запрещенные вещества по нескольким регионам для дальнейшего распространения. В ходе следствия в соседней Свердловской области выявили тайник, из которого изъяли почти семь килограммов наркотиков, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
Следователи возбудили уголовное дело. Действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности, продолжаются.
По тюменской трассе ехала машина с 50 килограммами наркотиков..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU