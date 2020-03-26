Кровавая резня ножом: в Тюменской области мужчина зарезал брата и ранил двух человек
Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Свердловской области. Мужчина зарезал родного брата и ранил ножом еще двух человек.
Кровавый инцидент произошел 9 января 2020 года вечером в столовой на территории предприятия по заготовке леса в деревне Пышминка, где обвиняемый и потерпевшие распивали алкоголь. В процессе застолья между рецидивистом и одним из работников произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил кухонным ножом по телу оппонента.
– В это время брат обвиняемого, чтобы защитить человека, обхватил родственника руками сзади. В это время первый потерпевший убежал за помощью, а преступник ударил брата ножом в грудь, от ранения мужчина скончался. Далее он с ножом направился в сторону третьего потерпевшего и также ударил его кухонным прибором, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Только прибывшие на место сотрудники полиции смогли угомонить выпившего и задержать его. Специалисты осмотрели места происшествий, проверили показания, назначили судебно-медицинские экспертизы. По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.
Фото - СК по Тюменской области.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU