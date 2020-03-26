2020-03-26T10:29:52+03:00
Здоровье

Тюменские хирурги отрезали язык пациенту с раком

Для реконструкции важного органа выделили ткань руки и мышцы
Вадим Бегун
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Тюменские хирурги отрезали язык пациенту с раком. Фото - Ирина Литвиненко.Тюменские хирурги отрезали язык пациенту с раком. Фото - Ирина Литвиненко.
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Тюменские онкологи восстановили язык пациенту с последней стадией рака. Однако для этого важный орган сначала пришлось отрезать, оставив лишь корень.

Мужчина с подозрением на злокачественное новообразование поступил в «Медицинский город» осенью прошлого года. После обследования ему поставили неутешительный диагноз – рак языка 4-й стадии. Злокачественная опухоль поражала не только язык, но и другие ткани полости рта.

Хирурги решили уменьшить ее. С помощью тончайших катетеров они ввели пациенту химиотерапевтический препарат в артериальные сосуды, которые питали язычную артерию вместе с новообразованием. Но на этом действия врачей не закончились. Чтобы полностью устранить остаточный злокачественный процесс, надо было удалить язык.

– Мы удалили все тело языка, оставив только его корень. Для реконструкции выделили ткань руки и мышцы, которые выстилают дно полости рта, и сконструировали язык обычной анатомической формы, поэтому для посторонних людей это будет незаметно. На то место, откуда мы взяли ткань для формирования языка, пересадили часть кожи живота, – рассказала Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением № 2.

На сегодняшний день мужчина уже может глотать пищу и начинает говорить. А в будущем к пациенту вернется вкусовое восприятие, обещают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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