2020-03-26T10:31:56+03:00
Здоровье

«Почти домашняя обстановка»: в тобольском роддоме завершается капитальный ремонт

Для рожениц создают комфортные условия [ФОТО]
Вадим Бегун
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В тобольском роддоме завершается капитальный ремонт. Фото - Дмитрий Уженцев.В тобольском роддоме завершается капитальный ремонт. Фото - Дмитрий Уженцев.
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В областной больнице № 3 Тобольска завершается капитальный ремонт нескольких отделений перинатального центра. Перемены коснулись не только отделения анестезиологии-реанимации, но и родового блока и акушерского отделения № 2.

– Мы стараемся сделать центр современным, наполнить его светом и уютом, чтобы создать приятную, почти домашнюю, обстановку для женщин. Очень важно, чтобы в самый важный момент своей жизни они чувствовали себя спокойно и комфортно, – сказала исполняющая обязанности руководителя перинатального центра Ольга Эйзенах.

Так, в помещениях обновили отделку стен и потолков. Медицинские панели со специальным антибактериальным напылением отвечают высоким требованиям качества и безопасности. Их применяют для отделки тех помещений, где необходимо свести к минимуму количество пыли, патогенных бактерий и микроорганизмов.

Фото - Дмитрий Уженцев.

Фото - Дмитрий Уженцев.

Также стало известно, что здесь полностью заменили электропроводку, капитально отремонтировали отопительную и канализационную системы. Изменения претерпевает и внешний вид здания: на сегодняшний день отремонтирована входная группа и подъездной путь к ней, завершается обновление фасада и ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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