2020-03-26T11:13:12+03:00
Общество

Хотел на пенсию пораньше: тюменцу не засчитали 18-летний трудовой стаж

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Вадим Бегун
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Тюменцу не засчитали 18-летний трудовой стаж. Фото - pixabay.com.Тюменцу не засчитали 18-летний трудовой стаж. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую прокуратуру обратился горожанин, которому в управлении Пенсионного фонда отказали досрочно назначить пенсию по старости. Ведомство мотивировало свой отказ отсутствием у мужчины соответствующих документов.

Тюменец имел необходимый стаж работы в гражданской авиации, чтобы выйти на пенсию раньше срока. Однако управление в специальный стаж по обслуживанию воздушных судов учло только 8 лет, а во включении более 18 лет отказало: у мужчины не было документа, подтверждающего характер работы. Авиапредприятие, где трудился заявитель, несколько раз реорганизовывалось.

– Необходимый документ удалось разыскать. Мы обратились в суд с иском в интересах местного жителя, чтобы обязать управление Пенсионного фонда включить в специальный трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, более 18 лет и назначить пенсию с 8 августа 2019 года, когда мужчина достиг 55-летнего возраста, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что суд в полном объеме удовлетворил прокурорский иск. Мужчина уже получил пенсионные выплаты с августа 2019 года по март 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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