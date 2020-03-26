2020-03-26T09:03:30+03:00
Общество

В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад

Кроме того, в дошкольном учреждении не следили за температурой в помещениях
Вадим Бегун
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В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад.В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени прокуратура совместно с местным управлением Роспотребнадзора провела проверку в частном детском саду «Мир детства». В итоге финансово пострадала владелица дошкольного учреждения.

В детсаду уборка помещений проводилась некачественно. Прокуроры обнаружили скопление пыли на мебели, подоконниках, светильниках – это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, здесь допускались нарушения требований регламентов, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью несовершеннолетних.

– Имеющиеся в дошкольной группе пищевые продукты не имели маркировочных ярлыков и документов, подтверждающих факт их приобретения. Разделочный инвентарь не промаркирован, не ведется контроль температурного режима в холодильнике, отсутствует термометр, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Владелице детского сада было внесено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении нее возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения женщину оштрафовали на 31 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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