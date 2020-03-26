В Тюмени прокуратура нашла пыльный детский сад
В Тюмени прокуратура совместно с местным управлением Роспотребнадзора провела проверку в частном детском саду «Мир детства». В итоге финансово пострадала владелица дошкольного учреждения.
В детсаду уборка помещений проводилась некачественно. Прокуроры обнаружили скопление пыли на мебели, подоконниках, светильниках – это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, здесь допускались нарушения требований регламентов, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью несовершеннолетних.
– Имеющиеся в дошкольной группе пищевые продукты не имели маркировочных ярлыков и документов, подтверждающих факт их приобретения. Разделочный инвентарь не промаркирован, не ведется контроль температурного режима в холодильнике, отсутствует термометр, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Владелице детского сада было внесено представление об устранении нарушений закона. Также в отношении нее возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения женщину оштрафовали на 31 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU