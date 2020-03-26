2020-03-26T08:26:23+03:00
Политика

В Тюмени скончался экс-глава региона

Мужчина ушел из жизни на 90-м году
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался экс-глава региона. Фото - pixabay.com.В Тюмени скончался экс-глава региона. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 25 марта, скончался бывший руководитель областного обкома КПСС Геннадий Богомяков. Об этом сообщил его сын на своей странице в социальной сети. Мужчина ушел из жизни на 90-м году.

Геннадия Павловича называют одним из создателей нефтегазовой отрасли в Западной Сибири. В 1967 – 1969 годы он руководил отделом нефтегазовой промышленности Тюменского обкома КПСС, а 1973-м стал первым секретарем обкома. Тюменскую область возглавлял целых 17 лет – с 1973-го по 1990 год.

После того как Богомяков ушел с руководящего поста, он трудился председателем совета директоров Тюменьэнергобанка, также был советником генерального директора «Запсибгазпрома», передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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