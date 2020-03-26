2020-03-26T08:06:36+03:00
Общество

Погода на 26 марта в Тюмени: курс на потепление

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени немного потеплеет.В Тюмени немного потеплеет.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 марта, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1-2 градуса, днем – плюс 4-5. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 4 – 7 метров в секунду.

В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.

Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит, быть теплу, а если зяблик – будет холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24