Погода на 26 марта в Тюмени: курс на потепление

26 Март 2020 2020-03-26T08:06:36+03:00

Весь день будет пасмурно

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Сегодня, 26 марта, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1-2 градуса, днем – плюс 4-5. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 4 – 7 метров в секунду.

В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.

Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит, быть теплу, а если зяблик – будет холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU