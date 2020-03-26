На улице Пржевальского в Тюмени отключат светофоры
В Тюмени сегодня, 26 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.
Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Пржевальского и Котовского, Рижской и Пржевальского, Энергетиков и Пржевальского, а также на улице Энергетиков в районе дома № 45.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU