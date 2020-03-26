«Весенние» вопросы обсудили тюменские чиновники

26 Март 2020 2020-03-26T08:12:37+03:00

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В Тюмени обсудили один из самых актуальных на сегодняшний день вопросов: подготовку к паводку. Управам округов поручили проверить техническое состояние водооткачивающей техники.

– Для предотвращения возможного затопления части территории города Тюмени используются гидротехнические сооружения – водозащитные дамбы протяженностью более 28 тысяч метров. Совместная с различными контролирующими структурами проверка готовности водозаградительных дамб к безаварийному пропуску вод, а также набережной реки Туры состоится в конце марта, – сообщил исполняющий обязанности директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Алексей Конышев.

В начале апреля комиссия проведёт проверку готовности различных структур администрации города и организаций, расположенных в районах возможного затопления. Также по итогам заседания ресурсоснабжающим организациям рекомендовано предусмотреть создание необходимого резерва материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального хозяйства в период весеннего половодья в зонах возможного затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU