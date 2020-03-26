26 Март 2020 2020-03-26T08:14:25+03:00

Северянин вез наркотики в банках из-под детского питания по тюменской трассе. Фото - УМВД по Тюменской области.

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На 372-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск инспекторы ДПС остановили «Фольксваген», которым управлял 38-летний житель ХМАО-Югры. Нервное поведение мужчины вызвало подозрение у полицейских. Как оказалось, предчувствие их не обмануло: северянин вез в машине наркотики.

– В ходе досмотра сотрудники ГИБДД в багажном отсеке обнаружили две банки из-под детского питания, внутри которых находились свертки с веществом зеленого цвета. Экспертиза установила, что содержимое свертков является наркотическим веществом растительного происхождения общей массой около 80 граммов, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU