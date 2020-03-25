В строящемся аэропорту Тобольска приземлился самолет без пассажиров

25 Март 2020 2020-03-25T16:11:30+03:00

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В аэропорту Тобольска приземлился первый самолет. Пассажиров в нем не было: рейс технический – для тестирования взлетно-посадочной полосы. После ввода в эксплуатацию воздушная гавань будет принимать Boeing 737 и Airbus A-320.

– Полет из Москвы в Тобольск длился около трех часов. Хоть сегодня и ветреная погода, посадка была мягкой. Полоса понравилась, хорошо построена, и, думаю, будет долго использоваться и принесет много благ городу, – отметил командир воздушного судна Александр Панасейко.

Несколькими неделями ранее здесь уже проходили испытания с помощью специального самолета-лаборатории, который фиксировал работу аэронавигационного и светосигнального оборудования. Однако на взлетно-посадочную полосу он не садился, всего лишь имитировал заход на посадку и взлет.

Напомним, что строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 2 400 метров и шириной 45 метров началось весной прошлого года. Следующий этап проекта – аэровокзал для жителей и гостей города, который в настоящее время проектируется. В этом году подрядчики приступят к строительно-монтажным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU