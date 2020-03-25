Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

25 Март 2020 2020-03-25T16:09:07+03:00

Самые важные поправки в Конституцию,по мнению россиян, касаются доступности медицинского обслуживания и социальной зашиты детей Фото: pixabay.com

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По данным опросов ВЦИОМ, наиболее важной из поправок, предложенных для внесения в Конституцию, россияне считают вопрос о доступности и качестве медицинского обслуживания. В поддержку этой инициативы выступили 95 процентов опрошенных.

Как отметил член совета Общественной палаты Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» Альберт Юсупов, такой результат не вызывает удивления, поскольку это напрямую затрагивает тему качества жизни в стране.

– Тема здоровья нации проходит через большинство ключевых вопросов, связанных с жизнедеятельностью, состоянием общества. Это и задача повышения продолжительности жизни, и трудоспособность населения, и многое другое. Поэтому доступность медицинской помощи так волнует наших сограждан, – подчеркнул эксперт.

Также большое значение для граждан страны имеет признание защиты и социальной поддержки детей приоритетом государственной политики – с этим согласны 93 процента. Среди других предложений, вызвавших положительный отклик у населения, специалисты ВЦИОМ выделяют защиту и сохранение уникального природного многообразия нашей родины, гарантии адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат и обязательную ежегодную индексацию пенсий. В поддержку этих поправок высказалось по 92 процента участников мониторинга.

Более 90 процентов опрошенных в числе наиболее важных инициатив также указали поддержку научно-технологического развития страны, защиту прав трудящихся, установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

Другими значимыми поправками россияне называют закрепление в Конституции защиты исторической правды, подразумевающее запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества, а также положения о территориальной целостности и неделимости страны.

– Искажения исторических фактов – недопустимая вещь в сложившихся геополитических условиях. Это особенно очевидно в связи с низким уровнем знаний современной молодежи об истории страны, в частности о событиях Великой Отечественной войны, которые пытаются по-совему интерпретировать в различных кругах. Поэтому необходимо прививать любовь к истории новым поколениям. Тогда не придется опасаться попыток ее исказить, – заявляет заслуженный учитель России, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

Добавим, что в число наиболее важных для россиян поправок также вошли вопросы обеспечения защиты цифровой информации и персональных данных, защиты животных и формирования ответственного отношения к ним, поддержки и укрепления международной безопасности и обеспечения мирного сосуществования государств и народов, передает ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU