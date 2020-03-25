МТС разработала онлайн-интенсивы для подготовки школьников к ЕГЭ

25 Март 2020 2020-03-25T15:58:44+03:00

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МТС для подготовки учащихся 9-11 классов к единым государственным экзаменам в период дистанционного обучения специально разработала онлайн-интенсивы. Они будут доступны абсолютно бесплатно с 23 марта до 22 мая.

Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. В качестве преподавателей выступают опытные педагоги с многолетним стажем. Сама программа и методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям Федерального института педагогических измерений.

Чтобы закрепить материал, после каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Все вебинары будут транслировать на стриминговой платформе WASD.TV. Это сделано для того чтобы, программу освоили как можно больше школьников.

До 22 мая ученики 5-11 классов смогут бесплатно практиковать английский язык в разговорных клубах Smart University. Мини-группы до 10 человек, которые формируются исходя из уровня знаний и интересов, помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики и обеспечат детей общением на время удаленной учебы.