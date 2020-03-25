В Конституции появится положение о сохранении памяти защитников Отечества

25 Март 2020 2020-03-25T09:08:33+03:00

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Закрепление в Конституции положений о защите исторической правды, памяти о защитниках Отечества должно способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к родине у новых поколений россиян.

Такую точку зрения высказал сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. Он отметил, что в ряде законов прописаны различные аспекты, касающиеся сохранения исторической памяти, в частности о героях войны. Однако не всегда это служить сигналом к действию. Поэтому предложенные поправки в основной закон России должны подчеркнуть важность бережного отношения к к истории.

– То, что в Конституции будут отражены такие моменты как уважение к памяти защитников Отечества, очень важно для защиты от попыток переписывания истории. Нельзя допустить, чтобы кто-то обесценивал их подвиг или пытался представить те или иные события в искаженном свете. Этого нельзя допустить, - подчеркнул Геннадий Иванов.

Он напомнил, что в этом году наша страна празднует 75-летний юбилей Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но даже на фоне этого знаменательного события предпринимаются попытки очернить память о победителях. Соответствующее положение в Конституции должно стать основной для того, чтобы противостоять подобным нападкам, которые предпринимаются как со стороны стран запада, так и представителей некоторых бывших республик СССР, добавил один из авторов идеи «Бессмертного полка».

По его мнению, граждане России должны поддержать подобные инициативы, добавив, что память о героях, отстаивавших свободу и независимость страны, является неотъемлемой частью суверенитета страны. Он призвал жителей региона проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU