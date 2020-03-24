В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир

24 Март 2020 2020-03-24T13:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис по онлайн-продажам квартир стал доступен для жителей Тюмени. В кварталах «Новин», «Октябрьский», «Европейский», микрорайоне Видный и жилом районе «Речной порт» с 23 марта приобрести недвижимость теперь можно удаленно.

В компании «Брусника», которая реализует эти строительные проекты в Тюмени, пояснили, что адаптировали свои бизнес-процессы в связи со сложившейся ситуацией и организовали дистанционный порядок оформления сделок. К тому же такой формат является удобным и куда менее хлопотным для покупателей. На онлайн-ресурсе размещена вся необходимая информация об объектах, чтобы клиенту не нужно было посещать офис.

Фото - flickr.com.

Для оформления сделки разработана специальная IT-платформа – Сделка.рф. На ней можно оформить ипотеку, зарегистрировать договор через интернет, воспользоваться всеми необходимыми инструментами для оформления. В компании планируют распространить опыт онлайн-продажи недвижимости на все регионы присутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU