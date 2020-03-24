2020-03-24T13:14:09+03:00
Недвижимость

В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир

Вадим Бегун
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В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир. Фото - flickr.com.В Тюмени застройщик запустил онлайн-продажу квартир. Фото - flickr.com.
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Сервис по онлайн-продажам квартир стал доступен для жителей Тюмени. В кварталах «Новин», «Октябрьский», «Европейский», микрорайоне Видный и жилом районе «Речной порт» с 23 марта приобрести недвижимость теперь можно удаленно.

В компании «Брусника», которая реализует эти строительные проекты в Тюмени, пояснили, что адаптировали свои бизнес-процессы в связи со сложившейся ситуацией и организовали дистанционный порядок оформления сделок. К тому же такой формат является удобным и куда менее хлопотным для покупателей. На онлайн-ресурсе размещена вся необходимая информация об объектах, чтобы клиенту не нужно было посещать офис.

Фото - flickr.com.

Фото - flickr.com.

Для оформления сделки разработана специальная IT-платформа – Сделка.рф. На ней можно оформить ипотеку, зарегистрировать договор через интернет, воспользоваться всеми необходимыми инструментами для оформления. В компании планируют распространить опыт онлайн-продажи недвижимости на все регионы присутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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