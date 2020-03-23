23 Март 2020 2020-03-23T15:22:53+03:00

Тюменский центр телефонного обслуживания принял более двух тысяч звонков по коронавирусу. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.

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Для тюменцев с 18 марта действует горячая линия на базе регионального центра телефонного обслуживания. За пять дней на нее поступило уже более двух тысяч звонков от тех, кто вернулся из-за границы после 1 марта.

– Самое большое количество звонков пришлось на 20 марта – 726. Операторы собирают информацию о заграничной поездке и передают в медицинские организации. Уже там специалисты подробно консультируют прибывших, – рассказали в Региональном информационно-образовательном центре.

Стоит отметить, что в Тюменской области работает несколько горячих линий по вопросам профилактики, выявлению и лечению коронавирусной инфекции: горячая линия для вернувшихся в Тюменскую область из-за границы после 1 марта: 8-800-234-35-22; горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8-800-302-26-70; горячая линия Департамента здравоохранения региона: (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 и консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени: 8-800-201-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU