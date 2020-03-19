Юный тюменец готовит горожанам «антипандемические» тарты

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:45+03:00

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В Тюмени 16-летний кондитер Петр Куликов начал изготавливать «антипандемические» тарты. Подросток самостоятельно ищет простые, но в то же время элегантные надписи, чтобы нанести их на результат своего труда.

Десерты с напоминаниями о профилактике коронавируса «Мойте руки» и «Не трогайте лицо» тюменец выложил на своей страничке в «Инстаграме». Вдохновился он идеей кондитерской в Калифорнии, которая стала выпускать «карантинные» торты с надписями wash your hands и don’t touch your face.

– Мне понравилось искать тексты, которые поместятся на пластинке из белого бельгийского шоколада и будут актуальными. Декор в виде вируса я делать не стал. На мой взгляд, это некрасиво, – рассказал Петр Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU