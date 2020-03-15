Тюменцы предпочли безопасный и бюджетный внутренний туризм

15 Март 2020 2020-03-15T18:27:43+03:00

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Тюменцы делают выбор в пользу внутреннего туризма на майские праздники. К тому же это не только безопасно, но и бюджетно.

– Я не пользуюсь услугами турфирм при выборе места отдыха. Я пенсионерка, поэтому заинтересована в бюджетных и в то же время комфортных вариантах. Я научилась пользоваться интернет-сервисами со скидочными купонами. При приобретении туров не в сезон там предлагаются большие скидки. В прошлом году в апреле мне удалось пролечиться в санатории в Крыму. Десять дней по системе «все включено» на двоих с супругом мне обошлись в 23 тысячи рублей. Кроме того, самостоятельно мы посетили многие достопримечательности полуострова, – рассказала Елена Гилева.

Отметим, что Россия богата достопримечательностями не только на востоке от Тюмени, но и на западе. Недорого летом можно отдохнуть в Азовской акватории. Жилье в гостевом доме на летний сезон можно снять за 1200 рублей в сутки. Начинается летний сезон в июне и заканчивается в середине октября.

Кроме того, любителям активного отдыха, гор и сплавов из Тюмени можно отправиться на Южный Урал. Горный Алтай или Байкал обойдется дороже. Неделя на Байкале и Саяны с проживанием в благоустроенных номерах стоят 28 800 рублей на человека, сообщила «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU