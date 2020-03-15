Живую бабочку извлекли из уха тюменской школьницы

15 Март 2020 2020-03-15T09:57:15+03:00

В подобных ситуациях не обойтись без врачебного вмешательства

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Из уха десятилетней тюменки извлекли бабочку. Об успешной работе оториноларингологов областной клинической больницы № 2 сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Известно, что юную жительницу Тюмени в приемное отделение стационара привезли родители: ребенок жаловался на заложенность уха.

– Наружный слуховой проход перекрыл инородный предмет. После его извлечения оказалось, что это бабочка. Насекомое было покрыто серными массами и, скорее всего, находилось в слуховом проходе длительное время, – рассказал о результатах осмотра врач-оториноларинголог Сергей Постой.

Врач пояснил, что бывает и такое, что пациент не сразу замечает наличие инородного тела в ухе. Симптомы, среди которых чувство заложенности, снижение слуха, шум в ушах, боль, выделения и неприятный запах, появляются постепенно. В таких случаях всегда есть риск инфекции. Однако в этот раз осложнений удалось избежать.

Добавим, что зачастую причиной дискомфорта у детей становятся мелкие игрушки, клочки бумаги, ластики, небольшие батарейки. Насекомые тоже попадаются.

– Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно удалить насекомое острыми предметами. Так можно случайно протолкнуть его еще глубже и травмировать перепонку. Лучше сразу обратитесь к специалистам, – рекомендовал врач.

ИСТОЧНИК KP.RU