2020-03-16T08:01:00+03:00
Общество

В Тюмени появится квартал для детей

Он появится на улице Республики неподалеку от развязки на пересечении в ул. 50 лет Октября
Есен Абилькенов
Поделиться:
В Тюмени появится квартал для детейВ Тюмени появится квартал для детей
Изменить размер текста:

Строительство крупного жилого проекта, который будет посвящен развитию детей, ведется в Тюмени. Проект под названием Да.Квартал «Республика» появится на одноименной улице неподалеку от развязки на пересечении в ул. 50 лет Октября.

В жилом комплексе предполагается сделать дворы без автомобилей с территориями для отдыха и прогулок. Значительная часть квартала будет отведена под детские площадки и игровые зоны, которые оборудуются различными элементами как для развития воображения, так и для физической активности ребенка.

В центре квартала будет расположен пешеходный бульвар, который станет точкой притяжения для жителей района. Также на территории появятся коммерческие объекты, где смогут разместиться развивающие центры, частные детские сады и семейные рестораны. Жилой комплекс будет отгорожен от проезжей части на улице Республики березовой аллеей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени таксист «заработал» 60 тысяч рублей за один вызов
Одну из улиц Тюмени перекроют почти на полгода
Тюменский государственный университет ушел на карантин из-за коронавируса
В Тюмени появится квартал для детей
Открыта мемориальная доска в память о тюменце, погибшем в 19 лет
В Тюмени выбрали лучших специалистов в сфере культуры
Знакомая, которую тюменка встретила у магазина, похитила у нее телефон
Сбербанк и тюменские застройщики делают ипотеку доступнее
Погода на 16 марта в Тюмени: сегодня без осадков
В Тюменской области ожидается сильный ветер
Тюменцы предпочли безопасный и бюджетный внутренний туризм
Школьники Тюмени смогут стать волонтерами на уроках добра
Жителям Тюмени рассказали, как правильно выработать подпись
Воспитанники детских садов Тюменской области блеснут талантами
Пермский театр «У Моста» приедет в Тюмень с тремя спектаклями
Девушкам из Тюмени рекомендуют купить на весну тренч и джинсы-клеш
На одного соискателя в Тюменской области приходится три вакансии
Директор тюменского центра соцзащиты рассказала в Совете Федерации о поддержке сельских территорий
Эксперт перечислил районы Тюмени с самыми дешевыми квартирами
Живую бабочку извлекли из уха тюменской школьницы
Из-за коронавируса временно изменился порядок пересечения российско-казахстанской границы