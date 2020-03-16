В Тюмени появится квартал для детей

16 Март 2020 2020-03-16T08:01:00+03:00

Он появится на улице Республики неподалеку от развязки на пересечении в ул. 50 лет Октября

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Строительство крупного жилого проекта, который будет посвящен развитию детей, ведется в Тюмени. Проект под названием Да.Квартал «Республика» появится на одноименной улице неподалеку от развязки на пересечении в ул. 50 лет Октября.

В жилом комплексе предполагается сделать дворы без автомобилей с территориями для отдыха и прогулок. Значительная часть квартала будет отведена под детские площадки и игровые зоны, которые оборудуются различными элементами как для развития воображения, так и для физической активности ребенка.

В центре квартала будет расположен пешеходный бульвар, который станет точкой притяжения для жителей района. Также на территории появятся коммерческие объекты, где смогут разместиться развивающие центры, частные детские сады и семейные рестораны. Жилой комплекс будет отгорожен от проезжей части на улице Республики березовой аллеей.

ИСТОЧНИК KP.RU