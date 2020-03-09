Тюменские пенсионеры участвуют в проектах активного долголетия

9 Март 2020 2020-03-09T14:50:08+03:00

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Пожилые тюменцы осваивают новые специальности и занимаются спортом благодаря проекту «Старшее поколение», который успешно реализовывался в Тюменской области в 2019 году. Проекты активного долголетия всё больше привлекают возрастных тюменцев: на 11% увеличилось число участников мероприятий. Пенсионеры занимаются физической культурой и спортом. Один из популярных видов – это скандинавская ходьба.

Как рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области, набирает популярность «социальный туризм» – это достаточно интересный проект, в ходе которого проводятся познавательные экскурсии с изучением истории, организация отдыха. В нем уже задействованы 110 тысяч горожан.

Основам компьютерной грамотности обучились около 4,5 тыс. граждан старшего поколения, в том числе более 2 тыс. человек в рамках программы «Расширяя горизонты». 1652 человека пенсионного и предпенсионного возраста нашли работу при содействии службы занятости, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU