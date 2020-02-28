2020-02-28T19:58:55+03:00
Общество

Пожар в Тобольске: горит производственное здание

Тоболяки в соцсетях делятся фото с места происшествия
Ирина Ромашкина
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На месте происшествия работают пожарные. Фото из группы "Типичный Тобольск" во "ВКонтакте"На месте происшествия работают пожарные. Фото из группы "Типичный Тобольск" во "ВКонтакте"
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На месте происшествия уже работают пожарные. Площадь возгорания до локализации составила 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Тюменской области.

Ведомство дополняет, что на данный момент пострадавших нет, однако также нет точных данных, находился ли кто-либо в здании.

В соцсетях тоболяки делятся снимками с места ЧС: на них видно густой черный дым. По словам очевидцев, горит складское помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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