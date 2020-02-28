Библиотека Сорокинского района пополнилась книгами по мотивации

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:50:58+03:00

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Сегодня, 28 февраля, 24 современных бестселлера и 7 коробок классической литературы приехали в село Большое Сорокино вместе с проектом «Конструктория Pro». Теперь здесь есть книги по рисованию, скорочтению, эволюционной биологии, изучению иностранных языков, тайм-менеджменту, психологии, медицине, а также предпринимательству и даже спорту.

В рамках областного профориентационного проекта «Конструктория Pro», организованного депутатом Тюменской областной Думы Еленой Кашкаровой, триста сорокинских подростков смогли оценить свои способности, относящиеся к востребованным сейчас навыкам "soft-skills". В игровой форме они протестировались и задумались о том, какую профессию выбрать в будущем.

– Любая специальность состоит из навыков: как в играх, которые любят как дети, так и взрослые. Конечно, жизнь сложнее, и современный работодатель при собеседовании будет учитывать не менее 50 характеристик потенциального работника. Чтобы подросток понимал, к чему быть готовым в будущем, мы создали проект «Конструктория Pro». Благодаря нему в легком формате игры с конструктором можно обратить внимание на те или иные навыки: коммуникабельность, логическое мышление, склонность к изобретательству и прогнозированию, стрессоустойчивость, точность, стремление к рационализации, – рассказывает Елена Кашкарова. Все эти и другие навыки перечислены у подростка в индивидуальной «Карте будущих профессий», которую он заполняет в процессе игры.

– Проект оказался интересным для детей. Уверена, что полученные на нем знания помогут школьникам чётче выявить свои интересы и склонности, чтобы определиться с будущей профессией. Мне понравилась обзорная лекция о новых конструкторах для педагогов – полученная информация даст возможность понять, какие из них стоит приобрести для занятий в школах в будущем, – делится впечатлениями Ирина Уренкова, ведущий специалист отдела образования Сорокинского района.

Фото - организаторы.

Обязательным дополнением к проекту идёт «Мотивационная библиотека». Она привозится в каждый из районов Тюменской области, который посещает проект.

– Обычно библиотека приобретается на деньги тюменских предпринимателей, которые понимают, как важна современная развивающая литература, – рассказывает оператор проекта, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина. – В этот раз все книги я покупала сама - в память об уроженце села Большое Сорокино, Уграк Владимире Дмитриевиче, моем дедушке. Несмотря на то, что он учился в Москве, а вся его карьера сложилась в Тюмени, о своей малой родине он никогда не забывал. Библиотека станет нашим небольшим вкладом в будущее современных сорокинских детей.

Фото - организаторы.

Стало известно, что в 2020 году проект «Конструктория Pro» побывает в Казанском, Исетском, Ярковском, Вагайском и Уватском районах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU