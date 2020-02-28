Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии у инвалида нужных лекарств

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:42:09+03:00

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В тюменских СМИ появилась информация об отсутствии у инвалида обезболивающих препаратов. В депздраве заявили, что она не соответствует действительности: была собрана выездная комиссия.

– Пациент постоянно наблюдается у врача-терапевта участкового, врача-невролога в городской поликлинике № 4 с июля 2006 года, состоит на диспансерном учете. Каждую неделю его осматривает врач-терапевт. За февраль он осмотрен хирургом, неврологом, офтальмологом и оториноларинголом, – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что мужчина получает все необходимые обезболивающие препараты. Так, с начала года ему девять раз выписывали и выдавали различные препараты. Сам он претензий к медицинскому обслуживанию не предъявляет.

ИСТОЧНИК KP.RU