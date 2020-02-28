В Тюменской области перевернулся автобус с пассажирами. Водитель был пьян

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:23:11+03:00

В Тюменской области перевернулся автобус с пассажирами. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

К счастью, люди, находившиеся в салоне, не пострадали

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В Тюменской области автоинспекторы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса маршрута № 823. К счастью, в аварии никто не пострадал.

ДТП произошло в Уватском районе накануне, 27 февраля, около 19.00 на 354-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь съехал с трассы в кювет и опрокинулся ПАЗ. В момент аварии в салоне находились четыре пассажира, они не пострадали.

– 43-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, хотя утром прошел предрейсовый медицинский контроль. Показания алкотестера составили 1,4 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в 2014 году мужчину уже задерживали за пьяную езду, тогда его лишили права управления на 19 месяцев.

Сейчас автоинспекторы проверяют организацию пассажирских перевозок в Уватском районе и на предприятии, чей автобус стал участником ДТП. Будет усилен контроль за осуществлением перевозок людей автобусами на территории муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU