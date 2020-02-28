2020-02-28T15:08:08+03:00
Происшествия

Тобольскому мигранту в посылке прислали вставные зубы вместо телефона

Полицейские рассказали, что делать в таком случае
Вадим Бегун
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Тобольскому мигранту в посылке прислали вставные зубы вместо телефона. Фото - pixabay.com.Тобольскому мигранту в посылке прислали вставные зубы вместо телефона. Фото - pixabay.com.
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В тобольскую полицию обратился гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина решил приобрести телефон, однако посылка его несколько удивила.

Потерпевший пояснил стражам порядка, что в интернете увидел рекламу о продаже сотовых телефонов по акции. Он выбрал гаджет за десять тысяч рублей (в сетевых магазинах подобная модель стоит более 50 тысяч). Посылка пришла вовремя, но устройства в нем не было: вместо него мужчина получил накладные зубные виниры.

По факту мошенничества следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.

– В первую очередь насторожить должен тот факт, что товар продается по цене гораздо меньшей среднерыночной. Делайте покупки осознанно и на проверенных сайтах. Но если все же вас обманули, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы, – посоветовали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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