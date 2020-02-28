2020-02-28T14:16:27+03:00
Общество

Тюменский чиновник без конкурса отдал контракт на отсыпку дамбы

Мужчина нарушил законодательство о закупках
Вадим Бегун
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Тюменский чиновник нарушил законодательство о закупках.Тюменский чиновник нарушил законодательство о закупках.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области оштрафован первый заместитель главы администрации Нижнетавдинского района. Мужчина нарушил законодательство о закупках. До этого прокуроры провели проверку в ведомстве.

– Установлено, что в ноябре 2019 года администрация района без проведения конкурса заключила муниципальный контракт с единственным поставщиком на выполнение работ по отсыпке и укреплению противопаводковой дамбы в поселке Первомайский. Стоимость контракта составила более 1,8 миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении чиновника возбуждено административное дело по статье «Принятие решение о закупке у единственного поставщика». По результатам рассмотрения дела тюменские антимонопольщики оштрафовали чиновника на 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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