Тюменец, участвовавший в протестной акции, чувствует себя хорошо

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:02:00+03:00

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Тюменец, который участвовал в акции протеста, чувствует себя хорошо. Мужчину уже перевели в отделение реабилитации.

– Вчера один из участников акции дал согласие на госпитализацию – для этого были показания, в виде серьезно повышенного артериального давления, а также подозрение, что пациент не принимает назначенную терапию, что может непосредственно угрожать его здоровью, – рассказали в пресс-службе департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что состояние пациента, доставленного в стационар ОКБ № 2, было оценено как средней степени тяжести. Никакой угрозы жизни не было, реанимационная помощь не требовалась. Мужчина получал необходимое лечение в палате интенсивной терапии, а сегодня его перевели в отделение реабилитации в связи с улучшением состояния.

В департаменте также отметили, что участник акции протеста получает точно такое же питание, как и все пациенты стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU