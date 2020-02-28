2020-02-28T11:59:05+03:00
Здоровье

В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера

Вадим Бегун
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В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера. Фото - "Крисаф".В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера. Фото - "Крисаф".
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На площадке центра разработки компании «Крисаф» состоялась рабочая встреча врачей реабилитологов Тюменской области и создателей аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии.

В мероприятии приняли участие главный специалист реабилитолог области Людмила Барсукова, главный внештатный специалист по детской реабилитации области Вера Змановская, руководитель центра рассеянного склероза, доктор медицинских наук Стелла Сиверцева и заведующий отделением медицинской реабилитации ОКБ № 2. Медицинскую компанию «Крисаф» представлял генеральный директор Ильдар Рахматуллин.

На встрече специалисты обсуждали новую технологию и ее перспективы в сфере здравоохранения в Тюменской области, а также протестировали тренажер. После рабочей встречи главные специалисты в сфере реабилитации Тюменской области проведут совещание с директором департамента здравоохранения Тюменской области Инной Куликовой, на котором выскажут свое компетентное мнение о возможности внедрения комплекса в практику областных центров.

На данный момент компания «Крисаф» вышла на федеральный уровень и является участником Фонда «Сколково». Но первые разработки велись на базе Тюменского технопарка.

Исполнительный директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» Сакевич Александр Валерьевич рассказал:

– Компания ООО «Крисаф» стала резидентом Тюменского технопарка в марте 2012 года. Проект «Роботизированный тренажер для реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями двигательной функции» в то время находился на этапе идеи. За время инкубации проект существенно вырос – был разработан и протестирован опытный образец, разработано программное обеспечение, получен патент, пройдена сертификация. Компания участвовала в программе «Коммерциализация», получила статус участника «Сколково». В настоящее время проект активно развивается, привлечены инвестиции. У пациентов, нуждающихся в реабилитации, появилась уникальная возможность занятий на данном тренажере.

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