2020-02-28T12:15:51+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей

Мужчина не выполнял обещанные работы в полном объеме
Вадим Бегун
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В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени осужден 26-летний установщик заборов. Мужчина собирал с горожан деньги за услугу, однако до конца свою работу не делал.

В суде рассказали, что тюменец разместил в интернете объявление с предложением о монтаже заборов. В апреле 2019 года он встретился с одним из заказчиков, тот передал мошеннику 97 тысяч рублей предоплаты. Подсудимый поставил на территории дома нанимателя столбы, на этом закончив работу. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

– С апреля по август 2019 года услугами «специалиста» воспользовались еще 8 человек. Подсудимый встретился с каждым из них, заключил договоры, при этом не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, мошенник присвоил более 540 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Позже местный житель явился с повинной, признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина добровольно частично возместил пострадавшим ущерб. Однако это не уберегло его от тюрьмы: горожанин отправился в колонию-поселение на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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