В Тюменской области продолжают заменять ветхие школы

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:13:51+03:00

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В Тюменской области продолжают заменять деревянные школы. Всего в планах замена 32 ветхих строений. Часть из них выполнят в капитальном исполнении, остальные – в модульном.

В настоящее время заключен контракт на строительство школы в селе Касьяново Вагайского района. Она рассчитана на 26 учащихся с дошкольным отделением на 15 человек.

– В здании общей площадью более шестисот квадратных метров разместятся учебные кабинеты, буфетная с обеденным залом на двадцать посадочных мест, универсальный физкультурный зал и фельдшерско-акушерский пункт площадью 60,5 квадратных метра, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве добавили, что строительство учреждения должно завершиться по контракту 1 августа 2020 года. Также стало известно, что в Тюмени в районе Казарово по программе замены деревянных школ строится капитальное здание новой школы на 360 учебных мест, а в селе Епанчино Тобольского района – модульное здание школы на 12 учебных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU