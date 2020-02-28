Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 27 февраля, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. На 172-м километре автодороги водитель «Мазды» на полном ходу врезался в идущий впереди грузовик «Даф».
«Сразу после ДТП остановились. Один из дальнобойщиков ехал с доктором. Первая медицинская помощь оказана. Водитель и женщина живы. Последняя плохо, но дышит», – рассказал в социальных сетях очевидец происшествия. Он также сообщил, что тормозной путь легковушки составил всего около тридцати сантиметров.
К сожалению, женщина, являющаяся женой водителя, в результате травм все же скончалась. Самого автомобилиста госпитализировали. В 2015 году его задерживали за управление машиной в нетрезвом состоянии, он был лишен прав.
Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, по предварительным данным, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU