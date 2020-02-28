2020-02-28T13:29:40+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото - "Типичный Тобольск".Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото - "Типичный Тобольск".
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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 27 февраля, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. На 172-м километре автодороги водитель «Мазды» на полном ходу врезался в идущий впереди грузовик «Даф».

«Сразу после ДТП остановились. Один из дальнобойщиков ехал с доктором. Первая медицинская помощь оказана. Водитель и женщина живы. Последняя плохо, но дышит», – рассказал в социальных сетях очевидец происшествия. Он также сообщил, что тормозной путь легковушки составил всего около тридцати сантиметров.

К сожалению, женщина, являющаяся женой водителя, в результате травм все же скончалась. Самого автомобилиста госпитализировали. В 2015 году его задерживали за управление машиной в нетрезвом состоянии, он был лишен прав.

Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, по предварительным данным, автомобилист не выдержал безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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