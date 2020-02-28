Самолет вернулся в тюменский аэропорт после взлета

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:41:53+03:00

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Самолет авиакомпании «Ямал», который должен был выполнить рейс из Тюмени в Салехард, вернулся в аэропорт Рощино вскоре после вылета. Это связано с техническими причинами.

– Самолет вернулся из-за сбоя аэронавигационного оборудования. Пассажиров доставит резервный борт, – сообщили в пресс-службе тюменской воздушной гавани.

В Уральской транспортной прокуратуре в свою очередь отметили, что на борту судна находился 81 пассажир, в том числе один ребенок. Посадка прошла в штатном режиме.

В настоящее время проводится проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов, а также о защите прав потребителей, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU