2020-02-28T10:40:32+03:00
Общество

В Тюмени участники протеста сообщили, что прекращают акцию

Люди отправятся по своим домам
Вадим Бегун
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В Тюмени участники протеста сообщили, что прекращают акцию. Фото - digpicture.В Тюмени участники протеста сообщили, что прекращают акцию. Фото - digpicture.
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В Тюмени участники протеста сообщили медикам, что сегодня, 28 февраля, последний день их акции. Вскоре они отправятся по домам.

– Специалисты городской поликлиники № 5 дважды в день посещали участников акции. При наличии согласия осматривали, производили измерение давления и сахара. При осмотре вчера вечером у одного из участников по-прежнему имелись скачки давления, однако он продолжал отказываться от госпитализации, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По информации станции скорой медицинской помощи, вызов к протестующему поступил в районе 21.00, пациент жаловался на повышенное давление. Мужчину госпитализировали в ОКБ № 2. В настоящее время он получает все необходимое лечение по выставленному диагнозу.

Оставшихся троих участников акции также посетили врачи: они провели осмотр и измерили показатели организма. Участники акции сообщили, что сегодня отправляются по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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