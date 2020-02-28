Николай Брыкин поздравил тюменских ветеранов с наступающим праздником
Депутат Государственной Думы Николай Брыкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в Заводоуковске. Председатель регионального общественного объединения «Защита Отечества» вручил Василию Коротченко, Леониду Мелехину и Деомиду Проскурякову ценные подарки.
В селе Падун на сходе граждан состоялось чествование тружеников тыла, где Николай Брыкин вместе с главой Заводоуковска Александром Анохиным вручил им юбилейные медали.
– Благодаря подвигу наших ветеранов мы с уверенностью смотрим в будущее. Огромное спасибо всем им за стойкость и силу духа! И низкий поклон! – прокомментировал награждение депутат.
Напомним, что торжественные мероприятия по чествованию участников и ветеранов Великой Отечественной войны в Тюменской области проходят в рамках Года Памяти и Славы. Он проводится по указу Президента РФ Владимира Путина в целях сохранения исторической памяти.
Фото со странички героя публикации.
– Мы осознаем свою ответственность за сохранение истории нашего государства и памяти о подвиге нашего народа. Ветераны, которые защитили нас на полях сражений, ковали Победу в тылу, дали нам право на жизнь, не должны оставаться без внимания всего нашего общества, – убежден Николай Брыкин.
Депутат Госдумы надеется, что в течение года ему удастся побывать у многих ветеранов, поблагодарить их лично, обнять и по возможности материально поддержать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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