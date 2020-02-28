2020-02-28T08:51:30+03:00
Политика

Ольга Ройтблат: «Соцгарантии должны быть закреплены в Конституции»

Сопредседатель регионального штаба ОНФ прокомментировала поправки в основной документ страны
Вадим Бегун
Поделиться:
Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в основной документ страныФото - ТОГИРРО.Ольга Ройтблат прокомментировала поправки в основной документ страныФото - ТОГИРРО.
Изменить размер текста:

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доверенное лицо Владимира Путина в регионе Ольга Ройтблат заявила, что защита прав трудящихся обязана осуществляться вне зависимости от того, кто будет руководить страной или занимать кресло премьер-министра. Также она считает, что МРОТ должен быть не меньше величины прожиточного минимума.

– Президент сказал, что поправок поступило более 900. Я считаю, что это очень верно – закрепить социальные гарантии в основном законе страны. Одна из важнейших поправок – ежегодная индексация пенсий, не зря же ее поддержали 94 процента голосующих. А 96 процентов поддержали поправку о том, что государство обязано обеспечивать социальную поддержку детям. Конечно, детские выплаты, которые сейчас появились, – это огромное достижение, потому что это наше будущее, это достояние России, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области.

Отметим, что большинство россиян поддерживают закрепление в Конституции социальных гарантий для граждан: это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Стало известно, что поправки поддержали более 90 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей
В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера
По факту экстренной посадки самолета в Тюмени проводится проверка
Тюменским УК дали сутки на очистку дворов от снега
Николай Брыкин – один самых эффективных депутатов Госдумы от Тюменской области
Почти две тысячи упаковок снюса отыскали в тюменских магазинах
Самолет вернулся в тюменский аэропорт после взлета
В Тюмени участники протеста сообщили, что прекращают акцию
Николай Брыкин поздравил тюменских ветеранов с наступающим праздником
Ольга Ройтблат: «Соцгарантии должны быть закреплены в Конституции»
На тюменской трассе остановили машину с 15 килограммами наркотиков
Школьников Тюмени научат оказывать первую помощь
В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике
Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах
На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 февраля в Тюмени: снега не ожидается
Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога
Тюменские инвалиды не поддерживают шантаж «правозащитника» Романова
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Уникальный специалист защитит тюменские леса от пожаров
Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ
Работал без трудового договора: в Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки
Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области
Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия