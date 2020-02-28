Ольга Ройтблат: «Соцгарантии должны быть закреплены в Конституции»

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:51:30+03:00

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Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доверенное лицо Владимира Путина в регионе Ольга Ройтблат заявила, что защита прав трудящихся обязана осуществляться вне зависимости от того, кто будет руководить страной или занимать кресло премьер-министра. Также она считает, что МРОТ должен быть не меньше величины прожиточного минимума.

– Президент сказал, что поправок поступило более 900. Я считаю, что это очень верно – закрепить социальные гарантии в основном законе страны. Одна из важнейших поправок – ежегодная индексация пенсий, не зря же ее поддержали 94 процента голосующих. А 96 процентов поддержали поправку о том, что государство обязано обеспечивать социальную поддержку детям. Конечно, детские выплаты, которые сейчас появились, – это огромное достижение, потому что это наше будущее, это достояние России, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области.

Отметим, что большинство россиян поддерживают закрепление в Конституции социальных гарантий для граждан: это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Стало известно, что поправки поддержали более 90 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU