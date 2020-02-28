Тюменским УК дали сутки на очистку дворов от снега

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:00:35+03:00

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Управляющие организации Тюмени обязаны привести придомовые территории в порядок в течение суток. Как оказалось, УК не всегда реагируют на сообщения горожан, и те спешат рассказать о своих проблемах в администрацию.

– На очистку территорий даются сутки с момента прекращения осадков. Значит, в случае невыполнения своих обязательств по содержанию дворов в надлежащем состоянии, организации можно привлечь к административной ответственности, – заявили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что собираемый из дворов и с внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на придомовой и внутриквартальной территориях. Однако делать надо это так, чтобы оставались свободные места для проезда авто и прохода граждан.

Необходимо убирать снег и с крыш и козырьков зданий. Сейчас он мокрый и тяжелый: значит, может нанести большой вред конструктивным элементам домов и навредить жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU