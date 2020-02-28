2020-02-28T10:35:11+03:00
Общество

Почти две тысячи упаковок снюса отыскали в тюменских магазинах

Продукцию арестовали и изъяли из оборота
Вадим Бегун
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Почти две тысячи упаковок снюса отыскали в тюменских магазинах. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.Почти две тысячи упаковок снюса отыскали в тюменских магазинах. Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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В тюменских магазинах продолжают продавать снюс. Всю продукцию арестовали.

– Было обследовано 309 объектов торговли и 18 предприятий общественного питания. В 27 магазинах выявили оборот 1 899 упаковок никотиносодержащей продукции без документов. Снюсы и никотиновые пластинки арестовали и изъяли из оборота. Хозяйственных субъектов привлекли к административной ответственности, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

По ее словам, максимальная концентрация никотина в подобных продуктах составила 30 миллиграмм (в обычной сигарете – до 1,5 миллиграмма).

Она также напомнила, что ведомство направляло в Тюменскую областную думу предложение о необходимости принятия регионального запрета на свободную реализацию снюса и прочей подобной продукции. Две недели назад изменения внесли в Закон Тюменской области по ограничению продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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