Почти две тысячи упаковок снюса отыскали в тюменских магазинах
В тюменских магазинах продолжают продавать снюс. Всю продукцию арестовали.
– Было обследовано 309 объектов торговли и 18 предприятий общественного питания. В 27 магазинах выявили оборот 1 899 упаковок никотиносодержащей продукции без документов. Снюсы и никотиновые пластинки арестовали и изъяли из оборота. Хозяйственных субъектов привлекли к административной ответственности, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.
По ее словам, максимальная концентрация никотина в подобных продуктах составила 30 миллиграмм (в обычной сигарете – до 1,5 миллиграмма).
Она также напомнила, что ведомство направляло в Тюменскую областную думу предложение о необходимости принятия регионального запрета на свободную реализацию снюса и прочей подобной продукции. Две недели назад изменения внесли в Закон Тюменской области по ограничению продажи несовершеннолетним бестабачных никотиновых изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU