27 Февр. 2020 2020-02-27T18:37:58+03:00

Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога Фото: Татьяна Коркина

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Медицинские работники тюменской городской поликлиники №5 ежедневно осматривают и измеряют показатели организма участников акции. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, двоих участников сегодня обследовали и измерили им сахар и давление.

Медики отмечают, что назначение кардиолога некоторые участники акции не соблюдают – им оказана неотложная помощь по поводу повышения артериального давления. От госпитализации пациент отказался. Ещё двое отказались от осмотра: один – полностью (был оформлен отказ), второй согласился на измерение давление.

По мнению медиков, состояние участников акции не угрожает жизни. Все осмотры проводятся во время плановой работы врачей, которая предусматривает осмотры на дому. Режим работы врачей на приёме в поликлинике не изменился.

ИСТОЧНИК KP.RU