2020-02-27T18:37:58+03:00
Общество

Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога

Состояние людей не несёт угрозы жизни
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиологаУчастники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиологаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Медицинские работники тюменской городской поликлиники №5 ежедневно осматривают и измеряют показатели организма участников акции. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, двоих участников сегодня обследовали и измерили им сахар и давление.

Медики отмечают, что назначение кардиолога некоторые участники акции не соблюдают – им оказана неотложная помощь по поводу повышения артериального давления. От госпитализации пациент отказался. Ещё двое отказались от осмотра: один – полностью (был оформлен отказ), второй согласился на измерение давление.

По мнению медиков, состояние участников акции не угрожает жизни. Все осмотры проводятся во время плановой работы врачей, которая предусматривает осмотры на дому. Режим работы врачей на приёме в поликлинике не изменился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога
Тюменские инвалиды не поддерживают шантаж «правозащитника» Романова
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Уникальный специалист защитит тюменские леса от пожаров
Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ
Работал без трудового договора: в Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки
Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области
Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия
Тюменский фонд соцстрахования возглавила Динара Поштаренко
Александр Моор поделился планами по газификации районов Тюменской области
На тюменской трассе задержали мужчину, называющего себя гражданином СССР
Директор тюменского депздрава прокомментировала слухи о своем повышении
В поликлиниках Тюмени закончился карантин
Тюменцам расскажут о новых мерах социальной поддержки семей с детьми
Несколько новых тротуаров построят в Тюмени к 1 сентября
Выгодное предложение от СТРОЙЛЕСБАНКА: сотрудники бюджетных организаций могут получить кредит на привлекательных условиях
Николай Брыкин: главное – не быть равнодушным к проблемам людей
В Тюмени сотрудник СТО угнал машину, чтобы покататься по городу
Ишимец с любимой и их гость погибли в страшном пожаре
Маленькая девочка пострадала в утреннем ДТП в Тюмени
Был весь в черном: в Тюмени почти неделю ищут подростка
В Тюмени женщина на авто сбила школьницу
Сказал, что затоптали лошади: ишимец забил коллегу шлангом и лопатой
Тоболяки несут фотографии для Стены Памяти
Тюменские рецидивисты несколько месяцев грабили дачников
На улице Воровского в Тюмени поставят знак «Остановка запрещена»
Даже разговаривать не стал: активист Романов выгнал из квартиры тюменских омбудсменов
Тюменцев приглашают на «Точку здоровья» в экопарк «Затюменский»