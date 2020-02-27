Тюменские инвалиды не поддерживают шантаж «правозащитника» Романова

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:41:49+03:00

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Тюменские инвалиды выступили с резкой критикой акций и голодовки Андрея Романова. По мнению инвалида II группы по слуху Анны Лукьяновой, такое поведение недопустимо.

- Мой муж тоже инвалид второй группы, он не работает. Есть проблемы и со зрением, но он никому не жалуется. Мы понимаем, что надо жить с большой радостью. Совершенно непонятно, зачем он это делает – инвалиды так себя не ведут, - отметила Анна Лукьянова.

Жена и мать двоих детей проводит культурно-массовые мероприятия, руководит театральным кружком для инвалидов по слуху и занимается развитием жестового языка у взрослых и детей. Женщина рассказала, что её двое детей – тоже инвалиды по слуху. Старший сын – известный в Тюмени хоккейный вратарь, участвует в Сурдлимпийских играх, а младшая дочь Юля учится в колледже под Санкт-Петербургом.

- Каждый человек – кузнец своего счастья, а трудности нужно преодолевать, а не жить с ними, - отмечает Анна.

Фото: Тюменское РО ВОГ Всероссийское Общество Глухих

С мнением женщины согласна и другой инвалид по слуху, Валерия Попова. Она рассказывает, что действия Романова и его призывы к голодовке выглядят странно. Удивляет то, что он приехал из другого города и решил вести пропаганду среди инвалидов.

- Для чего это делается? Действовать так нельзя. Он, наверное, думает, что для инвалидов все дается просто и с неба деньги должны упасть. Это ошибочное мнение, - считает Валерия.

Вместе с мужем Валерия воспитывает дочку. Даже будучи инвалидом, она никогда не боялась трудностей и даже работала в своё время уборщицей в Рощино. Сейчас Валерия руководит детским кружком жестовой песни. Её воспитанники выступают на городских мероприятиях, участвуют во всероссийских конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU