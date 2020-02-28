28 Февр. 2020 2020-02-28T08:22:46+03:00

На тюменской трассе остановили машину с 15 килограммами наркотиков. Фото - УМВД по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

Тюменские силовики расследуют уголовное дело по факту покушения на сбыт особо крупной партии наркотиков. Продавца запрещенных веществ задержали в начале февраля на федеральной трассе Тюмень – Омск.

Автоинспекторы остановили «Фольксваген Поло» с номерами Кемеровского региона. Водитель заметно нервничал, тогда сотрудники ГИБДД решили осмотреть машину. В ней они обнаружили сумку, в которой находилось 15 свертков с неизвестным веществом. Позже эксперты установили, что это N-метилэфедрон массой более пятнадцати килограммов.

– Ранее неоднократно судимый 30-летней житель Кемеровской области получил в интернете координаты тайника с наркотическими средствами. Затем, по условиям договора, он должен был доставить запрещенные вещества в Новосибирскую область для дальнейшего распространения, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU