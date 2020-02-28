2020-02-28T05:42:38+03:00
Общество

На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры.На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Полевой и Пролетарской, а также на пересечении улиц Садовой и Полевой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Ройтблат: «Соцгарантии должны быть закреплены в Конституции»
На тюменской трассе остановили машину с 15 килограммами наркотиков
Школьников Тюмени научат оказывать первую помощь
В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике
Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах
На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 февраля в Тюмени: снега не ожидается
Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога
Тюменские инвалиды не поддерживают шантаж «правозащитника» Романова
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Уникальный специалист защитит тюменские леса от пожаров
Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ
Работал без трудового договора: в Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки
Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области
Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия