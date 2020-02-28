2020-02-28T07:58:21+03:00
Здоровье

Школьников Тюмени научат оказывать первую помощь

Мастер-классы пройдут на двух площадках
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменских подростков научат оказывать первую помощь. Фото - пресс-служба ТГМУ.Тюменских подростков научат оказывать первую помощь. Фото - пресс-служба ТГМУ.
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 28 февраля, пройдёт Всероссийский урок первой помощи. Активисты общественного движения «Волонтеры-медики» из числа студентов Тюменского медицинского университета обучат школьников 8–11 классов правильно оказывать первую помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях.

– Добровольцы проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи при инфарктах и инсультах, по извлечению инородного тела из дыхательных путей, научат правильно выполнять перевязки. Урок пройдет в два этапа: сначала подросткам объяснят теоретические основы первой помощи, а затем участники смогут отработать практические навыки на реалистичных манекенах, – рассказали в ТГМУ.

Стало известно, что мастер-классы пройдут на двух площадках: в школе № 22 в 14.00 и в школе № 30 в 14.15. Несмотря на то что урок по первой помощи рассчитан преимущественно на школьников, к участию приглашаются все желающие тюменцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ольга Ройтблат: «Соцгарантии должны быть закреплены в Конституции»
На тюменской трассе остановили машину с 15 килограммами наркотиков
Школьников Тюмени научат оказывать первую помощь
В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике
Тюменским пассажирам напомнили о правилах поведения в автобусах
На улице Полевой в Тюмени отключат светофоры
Погода на 28 февраля в Тюмени: снега не ожидается
Участники акции в Тюмени отказываются от осмотра врачей и не соблюдают назначения кардиолога
Тюменские инвалиды не поддерживают шантаж «правозащитника» Романова
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Уникальный специалист защитит тюменские леса от пожаров
Тюменская автомобилистка, сбившая девочку, вызвала ГИБДД после публикации в СМИ
Работал без трудового договора: в Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки
Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области
Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия