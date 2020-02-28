Школьников Тюмени научат оказывать первую помощь

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:58:21+03:00

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В Тюмени сегодня, 28 февраля, пройдёт Всероссийский урок первой помощи. Активисты общественного движения «Волонтеры-медики» из числа студентов Тюменского медицинского университета обучат школьников 8–11 классов правильно оказывать первую помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях.

– Добровольцы проведут мастер-классы по сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи при инфарктах и инсультах, по извлечению инородного тела из дыхательных путей, научат правильно выполнять перевязки. Урок пройдет в два этапа: сначала подросткам объяснят теоретические основы первой помощи, а затем участники смогут отработать практические навыки на реалистичных манекенах, – рассказали в ТГМУ.

Стало известно, что мастер-классы пройдут на двух площадках: в школе № 22 в 14.00 и в школе № 30 в 14.15. Несмотря на то что урок по первой помощи рассчитан преимущественно на школьников, к участию приглашаются все желающие тюменцы.

ИСТОЧНИК KP.RU