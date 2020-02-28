28 Февр. 2020 2020-02-28T07:55:17+03:00

В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию позвонила женщина. Горожанка заявила, что ей угрожают расправой. Как позже оказалось, за нож схватилась родная сестра потерпевшей, которая праздновала день рождения.

– В день преступления 50-летняя безработная подозреваемая отмечала юбилей в одном из заведений города. По приезду домой именинница решила отдохнуть, а приглашенные гости продолжили застолье. Между ними позже произошел конфликт. Разрешить ссору подруг решила родная сестра именинницы, которая потребовала, чтобы они покинули квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже из-за шума проснулась виновница торжества, которая не одобрила позицию своей родственницы. Юбилярша схватила кухонный нож и начала угрожать убийством.

В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU