В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике
В тюменскую полицию позвонила женщина. Горожанка заявила, что ей угрожают расправой. Как позже оказалось, за нож схватилась родная сестра потерпевшей, которая праздновала день рождения.
– В день преступления 50-летняя безработная подозреваемая отмечала юбилей в одном из заведений города. По приезду домой именинница решила отдохнуть, а приглашенные гости продолжили застолье. Между ними позже произошел конфликт. Разрешить ссору подруг решила родная сестра именинницы, которая потребовала, чтобы они покинули квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Позже из-за шума проснулась виновница торжества, которая не одобрила позицию своей родственницы. Юбилярша схватила кухонный нож и начала угрожать убийством.
В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU