2020-02-28T07:55:17+03:00
Происшествия

В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике.В Тюмени юбилярша чуть не зарезала свою сестру на празднике.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию позвонила женщина. Горожанка заявила, что ей угрожают расправой. Как позже оказалось, за нож схватилась родная сестра потерпевшей, которая праздновала день рождения.

– В день преступления 50-летняя безработная подозреваемая отмечала юбилей в одном из заведений города. По приезду домой именинница решила отдохнуть, а приглашенные гости продолжили застолье. Между ними позже произошел конфликт. Разрешить ссору подруг решила родная сестра именинницы, которая потребовала, чтобы они покинули квартиру, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Позже из-за шума проснулась виновница торжества, которая не одобрила позицию своей родственницы. Юбилярша схватила кухонный нож и начала угрожать убийством.

В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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