2020-02-27T14:51:25+03:00
Общество

Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области

Местные жители могут принести архивные снимки, чтобы принять участие в проекте
Вадим Бегун
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Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области. Фото с сайта тюменскаяобласть.рф.Гости ялуторовской Масленицы пополнят фотолетопись Тюменской области. Фото с сайта тюменскаяобласть.рф.
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Жители Тюменской области могут принести архивные снимки, чтобы принять участие в проекте «Фотоистория Тюменской области». Оцифруют их прямо во время празднования Масленицы, которое пройдет на Сретенской площади в Ялуторовске.

– С 10.00 до 18.00 во Дворце культуры будет работать точка бесплатной оцифровки фотографий. На протяжении всего дня волонтеры будут помогать всем желающим со сканированием и загрузкой фото на сайт тюменскаяобласть.рф. Каждый, кто принесет архивные снимки, сможет дополнить ими коллекцию из примерно семи с половиной тысяч фото, уже собранных на портале, – рассказали в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Также стало известно, что во время праздника на Сретенской площади пройдет розыгрыш призов от проекта «Фотоистория Тюменской области». Самые активные участники получат в подарок фирменные кружки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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