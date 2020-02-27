2020-02-27T15:06:45+03:00
Общество

Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия

Вадим Бегун
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Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия. Фото - Сбербанк.Цифровизация экономики: Сбербанк и администрация Тюмени обсудили вопросы взаимодействия. Фото - Сбербанк.
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Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко провел рабочую встречу с главой города Тюмени Русланом Кухаруком. В совещании приняли участие региональный директор по работе с госсектором Западно-Сибирского отделения Сбербанка Ольга Решетникова, заместители главы города Павел Перевалов, Артем Дяченко, Ирина Чудова, а также руководители профильных департаментов Сергей Толстых и Игорь Фролов.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Сбербанка и администрации города в рамках реализации проектов для цифровизации экономики, таких как обучение представителей администрации города в Корпоративном университете банка по специально разработанным программам, возможность внедрения систем обеспечения безопасности и контроля доступа в тюменских школах, модернизация управления городскими службами на основе инновационного решения «Монитор мэра» и установка умных остановочных пунктов в городе.

На сегодняшний день в Тюмени уже сформирован перспективный перечень из 152 таких остановочных пунктов на основных улицах города. Их планируется оснастить бесплатным Wi-Fi, «умными» мониторами, которые смогут демонстрировать данные о работе пассажирского транспорта (расписание движения, прогноз прибытия автобусов и др.), системами видеонаблюдения, терминалами «Гражданин – полиция» и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Также участники обсуждали вопрос о возможностях приобретения 70 автобусов на газомоторном топливе для муниципальных нужд Тюмени. Закупку планируется совершить с использованием субсидии от Минпромторга РФ. Стороны договорились более детально обсудить векторы сотрудничества на отдельном совещании, в том числе в части финансовой поддержки реализации проектов.

– В настоящее время ведется активная работа по внедрению цифровых технологий. Сбербанк в Тюмени сотрудничает как с администрацией города, так и с правительством региона. Мы ожидаем, что реализация совместных проектов позволит экономить бюджетные средства и развивать инфраструктуру города и области, – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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