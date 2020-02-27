2020-02-27T15:18:43+03:00
Происшествия

Работал без трудового договора: в Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки

К сожалению, падение оказалось смертельным
Вадим Бегун
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В Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки. Фото - СК по Тюменской области.В Тюмени кровельщик упал с крыши пятиэтажки. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего монтажника. Мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По его вине человек упал с крыши.

– В августе 2019 года индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с обвиняемым. Согласно приказа, мужчину назначили ответственным за производство работ и охрану труда по ремонту кровли многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

11 декабря он допустил к ремонту кровли работника без оформления трудовых отношений. Кроме того, с ним не провели инструктаж по технике безопасности. Средства индивидуальной защиты ему также не выдали

В ведомстве сообщили, что во время работ мужчина упал с крыши пятиэтажного дома и скончался от множественных повреждений органов и скелета. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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