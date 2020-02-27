Александр Моор поделился планами по газификации районов Тюменской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:57:10+03:00

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В Тюменской области постоянно ведется работа по газификации отдельных районов Тюменской области. По информации губернатора региона Александра Моора, до 2023 года планируется проложить свыше тысячи километров газопровода, что позволит жителям более 30 тысяч квартир и домовладений применять газ в быту.

«Если говорить о ближайшей перспективе, то в 2020 году потребителями газа впервые смогут стать жители деревень Лапина, Шипунова, Еремина и Сысоева Абатского района, села Уктуз и деревни Останина Бердюжского района, села Усть-Барсук Викуловского района, села Ерёмино Нижнетавдинского района, деревни Крутинская Омутинского района. Планы амбициозные, и в наших силах реализовать их качественно и в срок», – сообщил на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» глава региона.

По словам Александра Моора, благодаря программе газификации тюменцы не оплачивают строительно-монтажные работы по техническому присоединению к сетям газоснабжения. Это снимает значительную часть нагрузки с семейного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU