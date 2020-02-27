2020-02-27T14:39:59+03:00
Общество

Тюменский фонд соцстрахования возглавила Динара Поштаренко

Ранее женщина занимала должность начальника отдела страхования профессиональных рисков
Вадим Бегун
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Тюменский фонд соцстрахования возглавила Динара Поштаренко. Фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.Тюменский фонд соцстрахования возглавила Динара Поштаренко. Фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
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У тюменских страховщиков новый руководитель. Им стала Динара Поштаренко, которая исполняла обязанности управляющего региональным отделением. Приказ о ее назначении подписал председатель Фонда социального страхования Российской Федерации.

Нового управляющего представила коллективу первый зампред ведомства Татьяна Лотоцкая. Она поздравила с назначением на ответственную должность и пожелала успешной работы на новом поприще. Также Лотоцкая отметила, что перед региональным отделением стоят серьезные задачи, решение которых потребует от руководителей ответственного подхода и больших усилий.

Также стало известно, что заместителем Динары Поштаренко стал Антон Ионов, который с февраля 2019 года исполнял обязанности зама, передает пресс-служба ведомства. Они поблагодарили за высокую оценку и оказанное доверие и заверили, что региональное отделение и дальше будет совершенствовать свою деятельность, а также неукоснительно выполнять обязательства перед тюменцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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